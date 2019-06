‘La Casa di Carta 3’, svelato nel trailer il membro della banda che viene catturato

Dopo essere scappati con un miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato spagnola, il Professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. Lo aveva annunciato lo stesso Álvaro Morte in un recente video. Ora il trailer finalmente vela chi è stato catturato: si tratta di Rio. Tokyo, che si trovava su un’isola paradisiaca con lui fugge. E riesce a riabbracciare il Professore in Thailandia.

L’unico modo per salvare Rio e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato: “Come lo salviamo Rio? Facendo molto rumore”. Intanto vediamo che alla banda si sono unite una volta per tutte l’ispettore Raquel Murillo e Mónica Gaztambide, o meglio Stoccolma, la compagna di Denver, oltre dei personaggi nuovi.

Manca pochissimo all’arrivo della terza parte de La Casa di Carta, su Netflix dal 19 luglio.