La Casa di Carta 3, iniziano le riprese a Firenze con una sorpresa

Come anticipato dai rumors circolati nelle scorse settimane, sono iniziate oggi a Firenze le riprese della terza stagione della Casa di Carta, la serie spagnola firmata Netflix. Alcune scene sono state girate in piazza Duomo, circondata da centinaia di fan, dove è andato in scena uno degli spoiler più attesi, il ritorno di Berlino (Pedro Alonso) e il suo incontro con il Professore (Alvaro Morte) proprio fra le strade della città toscana.

La troupe si è poi spostata in Piazza Michelangelo per nuove riprese mentre una data definitiva di uscita non è ancora stata rivelata. Tuttavia sappiamo che alla terza stagione della serie si aggiungeranno nuovi volti all cast tra cui Hovik Keuchkerian (“Bogotà”), Najwa Nimri (“Alicia”), Fernando Cayo (‘Tamayo”), e il già annunciato Rodrigo de la Serna (“L’ingegnere”).