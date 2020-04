Kyle MacLachlan sta organizzando una visione collettiva di Twin Peaks

Se con la quarantena i musicisti sono entrati nel loop degli streaming, anche gli attori asi stanno organizzando. Questa volta è il turno di Kyle MacLachlan, che ha pensato di organizzare una visione collettiva di Twin Peaks in occasione del trentesimo anniversario della serie cult di Lynch.

Il primo episodio infatti andava in onda l’8 aprile 1990: «Ho visto che qualcuno di voi sta riguardando Twin Peaks», ha dichiarato Kyle, che nella serie è il mitico Dale Cooper. «Stavo pensando che si potrebbe guardare un episodio tutti insieme, la prossima settimana, in occasione del trentesimo anniversario! Fatemi sapere qual è il vostro preferito». I fan sono chiaramente impazziti. Ecco il video:

I've been seeing some of you rewatching #TwinPeaks & I was thinking we watch an episode together for the 30th anniversary next week!

Let me know in the comments below which episode from season 1 or 2 you'd want to watch the most ⤵️ #TwinPeaksWatchParty pic.twitter.com/ZriI5sFfO1

— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 2, 2020