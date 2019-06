Kit Harington è tornato a casa dalla rehab

Kit Harington è uscito dalla rehab: la star di Game of Thrones è stata avvistata lunedì mentre passeggiava a Londra. E sembra che Jon Snow stia finalmente bene. Secondo una fonte di E News!, l’attore ha lasciato il centro circa una settimana fa per fare ritorno a casa. Harington era entrato in una clinica di lusso del Connecticut per risolvere problemi di stress e abuso di alcool legati anche alla fine della serie.

“Si sente meglio e vuole andare avanti. È stata un’esperienza positiva per lui andare via e ricaricarsi senza lo stress quotidiano e le influenze esterne”, afferma la fonte. “Ha fatto chiarezza e ora ha fiducia nel futuro”. L’insider aggiunge che, durante il periodo trascorso in rehab, Kit “ha imparato molto su se stesso ed è concentrato sullo stare bene”.

Il ritorno in Inghilterra ha anche reso Harington “felice” e pronto “per tornare alla sua vita”. “Sta facendo piccoli passi e vive giorno per giorno”.

Per sostenere Kit intanto i fan hanno raccolto più di 50.000 sterline da destinare a ‘Mencap’, associazione di beneficenza da sempre sostenuta dall’attore. Una dose massiccia di positività.