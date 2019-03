‘Killing Eve’ sta per tornare con la seconda stagione

Eve Polastri (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) stanno per tornare. La profiler dell’MI5, unità di intelligence sotto la corona britannica, e la spietata killer che commette omicidi in tutta Europa tornano a sfidarsi della seconda stagione delle serie. Nel teaser si vede quello che accade dopo che Eve ha accoltellato Villanelle, che si risveglia in una stanza di ospedale e poi fugge. Ovviamente l’assassina non potrà fare a meno di riprendere i contatti con l’agente segreto per vendicarsi tra pacchi inquietanti e nuovi pericoli.

La prima stagione di Killing Eve, scritta da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), ha vinto due Golden Globe nelle categorie Miglior Serie Drammatica e Miglior Attrice in una serie drammatica per Sandra Oh. Dopo aver ricevuto altri numerosi premi internazionali, dall’8 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti, Killing Eve ritorna in esclusiva per l’Italia su TIMVISION.