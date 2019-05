Kanye West sarà ospite di David Letterman nel suo nuovo show

Kanye West è confermato come uno degli ospiti speciali della prossima stagione della talk show di David Letterman su Netflix My Next Guest Needs No Introduction, che uscirà il 31 maggio.

Gli ospiti di questa stagione saranno Kanye West, Ellen Degeneres, Tiffany Haddish, Lewis Hamilton e Melinda Gates.

La clip pubblicata vede West e Letterman discutere di moda e del suo bipolarimo. Nella clip sono presenti anche degli estratti delle altre interviste.

Nella scorsa stagione di My Next Guest Needs No Introduction, gli ospiti erano stati Barack Obama, George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey e Howard Stern.