Julia Roberts e Sean Penn saranno protagonisti di una serie sul Watergate

Il creatore di Mr. Robot Sam Esmail produrrà una serie sul Watergate con un super cast, che comprende Julia Roberts, Sean Penn, Armie Hammer e Joel Edgerton.

Basato sul podcast di Slate Slow Burn, lo show si chiamerà Gaslit e si concentrerà sulle storie non raccontate e sui personaggi dimenticati del Watergate, dagli incompetenti e opportunisti collaboratori di Nixon, ai fanatici squilibrati complici dei loro crimini, fino agli informatori che alla fine avrebbero fatto crollare tutto.

Julia Roberts (che torna a lavorare con Esmail dopo Homecoming) sarà Martha Mitchell, una socialite dell’Arkansas, moglie del fedele Procuratore Generale di Nixon John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Nonostante l’affiliazione al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando la distruzione della presidenza e della sua vita personale. Il Mitchell di Penn è descritto come caratteriale, sboccato e spietato, ma innamoratissimo della moglie. Sarà costretto a scegliere tra lei e il Presidente.

Armie Hammer impersonerà invece John Dean, giovane consigliere della Casa Bianca e arrogante arrivista, diviso tra le sue ambizioni e la lotta con la sua coscienza sul mentire per proteggere il Presidente. Infine Edgerton vestirà i panni di G. Gordon Liddy, un veterano della guerra di Corea ed ex agente dell’FBI, a capo dell’unità speciale di investigazione soprannominata “gli idraulici” di Nixon, con il compito di impedire la fuoriuscita di informazioni classificate, come ad esempio i Pentagon Papers.