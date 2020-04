Torna ‘Bayside School’: guarda le prime immagini del reboot

Era il 1989 quando in USA debuttava Bayside School, sitcom liceale di grande successo che arrivò anche in Italia qualche anno dopo, era il 1993. E ora, a distanza di 30 anni, i ragazzi stanno per tornare. La piattaforma americana di streaming Peacock sta infatti lavorando al reboot con alcuni dei protagonisti originali.

Nella nuova versione ci saranno infatti anche Mario Lopez (A.C. Slater), Elizabeth Berkley (Jessie Spano), e Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris) che saranno rispettivamente: insegnante di ginnastica e genitori di ragazzi che frequentano la high school.

Non c’è ancora una data d’uscita, a causa del fermo da coronavirus, ma intanto possiamo vedere le prime scene. Sarà meglio del reboot di BH90210 andato in onda l’anno scorso? Ai posteri l’ardua sentenza:

Time out! Who's psyched to see the first #SavedByTheBell teaser!? Check out this flock of first looks from #PeacockTV originals streaming soon. Threaded for your viewing pleasure! pic.twitter.com/XdIZ7BN9tV

— Peacock (@peacockTV) April 16, 2020