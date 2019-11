‘Il Signore degli Anelli’, la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione

Amazon ha rinnovato la serie prequel del Signore degli Anelli per una seconda stagione. Al momento è appena iniziata la pre-produzione della prima stagione.

JD Payne e Patrick McKay saranno gli showrunner dello show, che dovrebbe essere ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, molto prima degli eventi del primo libro della trilogia Il Signore degli Anelli di Tolkien, La compagnia dell’anello.

J.A. Bayona (Jurassic World – Il regno distrutto) dirigerà i primi due episodi della serie e farà anche da produttore esecutivo per lo show. Non c’è ancora stato nessun annunciato ufficiale per il cast.

La notizia che Amazon aveva assunto un impegno di produzione multi-stagione per un adattamento televisivo dell’epopea fantasy di Tolkien è stata annunciata per la prima volta nel novembre 2017. Rumors dicono che la serie potrebbe costare fino a 500 milioni di dollari: sarebbe il progetto TV più costoso di tutti i tempi. Non è stata ancora fissata una data di uscita per la serie.