‘Il Signore degli Anelli’, annunciato il cast della serie

La serie di Amazon sul Signore degli Anelli ha annunciato ufficialmente il suo cast principale.

Robert Aramayo (che in Game of Thrones ha interpretato Ned Stark da giovane e qui dovrebbe impersonare il giovane eroe Beldor), Owain Arthur e Nazanin Boniadi sono tra le star della serie. Al cast si aggiungono anche Tom Budge, Morfydd Clark (una versione più giovane della Galadriel di Cate Blanchett), Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh (la protagonista femminile, Tyra), Joseph Mawle (Benjen Stark di Game of Thrones, che qui sarà il villain principale, Oren), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers.

“Dopo una ricerca su scala globale, siamo felici di rivelare il primo gruppo di artisti che prenderanno parte alla serie di Amazon Il Signore degli Anelli, hanno dichiarato gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. “Queste donne e uomini di eccezionale talento non sono solo i nostri attori: sono i membri più recenti di una famiglia creativa in continua espansione che ora lavora instancabilmente per riportare in vita la Terra di Mezzo per i fan e il pubblico di tutto il mondo”.

La serie è scritta da Payne e Patrick McKay. Inoltre, Bryan Cogman di Game of Thrones ha firmato come consulente del progetto e J.A. Bayona dovrebbe dirigere alcuni episodi. La produzione inizierà a febbraio.

Si sa pochissimo della trama, oltre al fatto che esplorerà nuove trame precedenti alla Compagnia dell’Anello di Tolkien. L’account Twitter ufficiale dello show ha pubblicato l’immagine di una mappa insieme a due messaggi: “Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende”, così come “Benvenuti nella Seconda Era”. Nella mitologia di Tolkien, la Seconda Era è il periodo in cui gli Anelli del Potere, incluso l’Unico Anello di Sauron, sono stati creati.