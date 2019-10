Il prequel di ‘Game Of Thrones’ arriva su HBO

Se poche ore fa era arrivata la notizia che HBO non avrebbe trasmesso il prequel di Game Of Thrones con Naomi Watts, ecco che poco dopo la rete ha ufficializzato di essere al lavoro su un altro prequel, House of the Dragon. L’annuncio è arrivato con un tweet dall’account ufficiale:

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO. The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Come si evince dal nome, la serie racconterà le vicende della famiglia Targaryen, gli antenati di Daenerys, e sarà ambientata circa 300 anni prima i fatti che abbiamo visto in GOT. HBO ha già ordinato i 10 episodi della prima stagione.