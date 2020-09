Il paso doble di Carole Baskin a ‘Dancing with the Stars’ è la cosa più bella da vedere oggi

Orfani di Tiger King, uniamoci! Carole Baskin, la cattiva (per caso?) della docuserie cult di Netflix, è una delle celebs protagoniste della versione americana di Ballando con le stelle, arrivata alla 29esima (!) edizione e appena partita su ABC. E ieri ha fatto il suo esordio da ballerina. Il genio è degli autori di Dancing with the Stars, che hanno deciso di farla piroettare sulle note di Eye of the Tiger, la canzone dei Survivor resa celebre da Rocky III. Ma se il paso doble da oggi impazza in rete, i voti assegnati a Carole sono stati severissimi: 3,6 su 10, secondo la giuria dello show.

Ecco il video completo della performance: