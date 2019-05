Il figlio di Will Smith interpreterà Kanye West in una serie tv

Jaden Smith, cantante e figlio di Will Smith, è stato scelto per impersonare Kanye West in una serie sulle realtà alternative e sui mondi parallaleli che si chiamerà Omniverse, attualmente in produzione. La serie, che tratterà un argomento diverso ogni puntata, esplorerà “le varie porte della percezione”, come riportato nella sinossi, e utilizzerà alcuni personaggi famosi per esplorare l’Io. Per la prima stagione, il personaggio sarà questa specie di Kanye West giovane.

“Sono onorato ed entusiasta di collaborare con tutte le persone coinvolte per presentare un mondo alternativo attraverso gli occhi di un giovane uomo da qualche parte nel multiverso che è anche un Kanye West”, ha detto lo scrittore dello show, Lee Sung Jin, in una dichiarazione. “Omniverse non è ambientato nel nostro mondo, non parla del Kanye West del nostro mondo, perché vogliamo aggiungere un nuovo livello, parlare di realtà alternative, di coscienza e spingere i limiti della narrazione di mezz’ora”.

Kanye West, Jaden Smith, il manager Scooter Braun e lo scrittore Lee Sung Jin sono tra i produttori esecutivi dello show.