Il cast di ‘Bayside School’ ha ricordato così Dustin Diamond

Dustin Diamond è stato ricordato sui social dai colleghi di Bayside School dopo la sua morte lunedì per cancro ai polmoni all’età di 44 anni.

Diamond è stato ricoverato in un ospedale della Florida all’inizio di gennaio: i medici hanno confermato che era sottoposto a chemioterapia per un cancro al quarto stadio. Un portavoce di Diamond ha detto che il cancro «si è diffuso rapidamente in tutto il suo sistema» ed è morto solo tre settimane dopo. Le ex co-star di Bayside School hanno reso omaggio all’attore che ha interpretato Samuel “Screech” Powers nella sitcom NBC.

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Dustin Diamond, un vero genio comico», ha detto a Entertainment Weekly Mark-Paul Gosselaar, che nella serie interpretava Zack Morris, il miglior amico di Screech. «Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Ripensando al tempo in cui abbiamo lavorato insieme, mi mancheranno quelle trovate crude e brillanti che solo lui era in grado di pensare. Una torta in faccia, amico mio».

Anche Lark Voorhies, che impersonava Lisa Turtle, la fashionista oggetto dell’affetto di Screech nello show, ha condiviso il suo tributo a Diamond: «Le parole non possono esprimere il dolore che sto provando in questo momento. Dustin e io abbiamo avuto un’amicizia speciale, era un gentiluomo, era premuroso, e i miei ricordi di lui saranno sempre preziosi», scrive. «Mi dispiace molto che se ne sia andato. I suoi cari devono fare i conti la sua tragica morte e una grande perdita. Il mio cuore è con loro in questo momento difficile».

Tiffani Thiessen, Mario Lopez e Elizabeth Berkley Lauren hanno reso omaggio a Diamon con dei post su Instagram.

«Sono profondamente triste per la notizia della morte del mio collega @realdustindiamond», ha scritto Thiessen. «La vita è estremamente fragile ed non dovremmo mai darla per scontato. Che Dio ti protegga Dustin».

«Dustin, ragazzo mio, ci mancherai. La fragilità di questa vita non deve essere sottovalutata. pregheremo sempre per la tua famiglia», ha condiviso Lopez.

«Sono grata di aver potuto lavorare con Dustin quando eravamo all’inizio dei nostri sogni che si avveravano», ha scritto Berkley Lauren. «Terrò quei dolci ricordi e le risate che abbiamo condiviso. Riposa in pace».

Tori Spelling, che ha interpretato Violet, l’interesse amoroso di Screech nelle prime stagioni di Bayside School, ha ricordato con tenerezza i suoi primi anni in televisione al fianco di Diamond. Prima di diventare una star con Beverly Hills, 90210, dove il suo personaggio Donna Summer faceva coppia con il David Silver di Brian Austin Green, ha condiviso il suo primo bacio sullo schermo con Diamond.

«Il mio primo amore sullo schermo Dustin Diamond ha messo le sue ali d’angelo oggi…», ha scritto su Instagram. «Prima che ci fossero David e Donna c’erano Screech e Violet. Dustin è stato il mio primo bacio sullo schermo. Mi ha accolto a braccia aperte sul set di Bayside School. Come si può immaginare, essere la new entry di uno show di successo è stato travolgente per una ragazza di 14 anni. Non solo mi ha fatto da guida, ma si è assicurato che stessi sempre bene. Un gentiluomo. Era intelligente e faceva sempre ridere tutti. Era un ottimo partner in scena. Era un davvero un bravo ragazzo. Sono triste per non aver avuto molti contatti con lui una volta finito lo show, a parte incontrarci occasionalmente agli eventi. Sono contenta che non provi più dolore. Per me è un’icona dal punto di vista professionale e personale. RIP Samuel, your Violet».

Diamond è stato l’unico membro dei sei attori originali a non riprendere il suo ruolo nell’omonimo revival di Peacock, che è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione. Tuttavia lo show ha spiegato l’assenza di Screech dicendo che l’amabile nerd e il suo robot Kevin ora vivono sulla Stazione Spaziale Internazionale. Prima della sua morte, i rappresentanti dell’attore hanno detto che Diamond era in trattative per riprendere il suo ruolo se lo spettacolo fosse stato ripreso per la seconda stagione.