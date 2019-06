I fan di Kit Harington stanno raccogliendo fondi per ringraziare l’attore

I fan di Game Of Thrones hanno dimostrato ancora una volta il loro amore per la serie, ultima stagione a parte, raccogliendo fondi per Kit Harington.

Dopo le dichiarazioni del manager dell’attore, che si trova a un centro per disintossicarsi da stress e problemi alcol, i suoi fan più accaniti hanno deciso di regalargli un dose massiccia di messaggio positivo aprendo una campagna su JustGiving e raccogliendo in poche ore più di 40.000 sterline che saranno destinate a Mencap, organizzazione di beneficenza da sempre sostenuta dall’attore e che si occupa di lavorare con persone che nascono o sviluppano disturbi nell’apprendimento.

«Kit Harington ha dato così tanto ai fan di Game Of Thrones che ci sentivamo di ringraziarlo in qualche modo», c’è scritto su JustGiving.

Una dimostrazione d’affetto bellissima. Se volete partecipare, basta cliccare qui.