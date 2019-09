I creatori di ‘Friends’: «Non ci saranno reunion o reboot»

L’autrice di Friends Marta Kauffman ha ribadito che la serie non tornerà in alcun modo sui piccoli schermi. Intervistata al Tribeca Film Festival per i 25 anni dello show, la Kauffman ha dichiarato: «Non faremo reunion o reboot. Lo show racconta il periodo della vita in cui gli amici sono la tua famiglia». A parlare anche il co-creatore David Crane: «Abbiamo fatto uno show che volevamo fare e di cui siamo fieri. I personaggi ora sarebbero troppo diversi».

Un chiarimento che pone fine quindi alle continue richieste dei tantissimi fan che vorrebbero che le storia di Rachel e soci tornassero in televisione sulla scia di casi analoghi come il reboot di Beverly Hills, andato in onda nelle ultime settimane e che vi abbiamo raccontato qui.