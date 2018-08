Hugh Laurie sarà il protagonista di una nuova serie tv sci-fi

Armando Iannucci, il genio comico che ha scritto Veep e The Think of It, è al lavoro su una nuova serie per HBO, e secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter si tratterebbe di una commedia, ma ambientata nello spazio. Il ruolo di protagonista è stato già affidato a Hugh Laurie, famoso in tutto il mondo per aver interpretato Dr. House.

«Laurie sarà Ryan Clark, l’affascinante capitano americano dell’Avenue 5», ha detto Iannucci, specificando che lo show (ancora senza titolo) sarà ambientato «soprattutto nello spazio, ma non solo». Le riprese inizieranno alla fine dell’anno.