‘House of the Dragon’, al via nel 2021 la produzione del prequel di ‘Game of Thrones’

Ci siamo: “I draghi stanno arrivando. La produzione di House of the Dragon inizierà nel 2021″, recita un tweet dall’account ufficiale di Game of Thrones.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Basato sul libro di George R.R. Martin del 2018 Fire & Blood, la serie prequel di racconterà la storia dei Targaryen e si svolgerà 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Lo show sarà diretto Miguel Sapochnik già dietro la macchina da presa per gli episodi La Battaglia dei Bastardi (per il quale ha vinto l’Emmy), Aspra dimora e La lunga notte di GoT. Ryan Condal scriverà invece la sceneggiatura.

Per quanto riguarda il cast, Paddy Considine (The Third Day e The Outsider di HBO) interpreterà Viserys Targaryen. Viserys fu scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Conosciuto come un uomo onesto, Viserys vuole portare avanti l’eredità di suo nonno, ma questo non fa necessariamente di lui un grande sovrano.

I 10 episodi di House of the Dragon saranno girati principalmente in Inghilterra, presso i Leavesden Studios di Watford, fuori Londra, dove sono attualmente in corso le riprese di un’altro titolo WarnerMedia, The Batman di Matt Reeves.