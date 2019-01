HBO: le prime immagini di ‘Game of Thrones’, ‘Watchmen’ e ‘Big Little Lies’

Mahersala Ali con una pettinatura improbabile in True Detective 3, Meryl Streep che dice: “Voglio sapere cos’è successo quella notte”, mentre tutte le protagoniste di Big Little Lies sono schierate con un numero in mano per le foto segnaletiche. HBo ha lanciato un trailer con tutte le anticipazioni del 2019, tra first look e qualche indizio in più su nuove e vecchie serie.

Tra le novità assolute c’è l’attesissimo Watchmen, con Jeremy Irons nei panni di Adrian Veidt, meglio noto come Ozymandias, il geniale assassino di massa trasformato in supereroe che ha distrutto New York City in un folle piano per salvare il mondo, che spiega qualcosa di simile a “Johnny has just begun”: potrebbe far riferimento a John Osterman, meglio noto come l’onnisciente dottor Manhattan. E poi grandissimi ritorni come l’ultima stagione di Game of Thrones, con Sansa Stark che si rivolge una Danaerys soddisfatta, affermando : “Winterwell è vostro, vostra grazia”, sotto gli occhi di Jon Snow.

Ma anche le prime immagini del teen drama prodotto da Drake, Euphoria, con Zendaya, la nuova stagione di Veep, quella di Barry, Succession, Chernobyl, Catherine The Great con Hellen Mirren, Divorce e tanto altro.