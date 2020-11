Harry Styles ha fatto da dog sitter per Lady Diana (quella di ‘The Crown’)

Oltre ad essere la rivelazione di The Crown 4, Emma Corrin – cioè l’attrice che dà il volto a Lady Diana – è un pozzo di aneddoti. Dopo la confessione del ricovero in ospedale proprio mentre era sul set della serie Netflix, oggi nella sua biografia spunta un dog sitter di lusso. Intervistata a distanza da Jimmy Fallon nel corso del suo Tonight Show, Emma ha rivelato che, una sera in cui era impegnata in una cena di lavoro, ha chiesto a una persona speciale di tenerle il cane: Harry Styles. «Sì, una volta ha fatto il dog sitter per me», ha scherzato Corrin nella video-chiacchierata.

Ovviamente, Spencer – questo il nome del cane, pare non in omaggio a Diana Spencer – non aveva idea di chi fosse il suo padrone per una notte. «Per il mio cane, Harry era una persona come tutte le altre. Adoro il fatto che fosse all’oscuro della sua fama, la trovo una cosa meravigliosa», ha aggiunto ridendo. «Il ristorante in cui avevo la cena era vicinissimo a casa sua, perciò gli ho portato Spencer. Ma è successo solo quella volta. Credo dipenda dal fatto che, mentre io mangiavo, Harry mi scriveva: “Non smette di fare scoregge, è normale?”».

Ecco la videointervista di Emma Corrin al Tonight Show with Jimmy Fallon: