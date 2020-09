Il principe Harry e Meghan Markle produrranno film, serie tv e documentari per Netflix

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle si danno allo streaming. La coppia, scrive il New York Times, si è trasferita nella zona di Los Angeles a marzo, e negli ultimi mesi ha proposto film e serie tv a diversi studi di Hollywood, tra cui quelli di Disney e Apple. Alla fine, però, la scelta è ricaduta su Netflix. L’accordo sarà pluriennale, e prevede la produzione di contenuti originali di tutti i tipi: documentari, film, serie tv e anche programmi per bambini.

«Le nostre vite ci hanno permesso di comprendere il potere dello spirito umano: il coraggio, la resilienza, il bisogno di connessioni», hanno detto i Sussex in un comunicato. «Attraverso il nostro lavoro con diverse comunità e contesti, vogliamo gettare luce sulle persone e le cause che combattono in tutto il mondo. Il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino e che diano anche speranza. In quanto genitori, creare una programmazione per le famiglie è altrettanto importante».

Al momento non sappiamo se Meghan tornerà davanti alla macchina da presa. Dopo l’abbandono del suo ruolo nella serie Suits, è tornata al lavoro solo per doppiare il documentario di beneficienza Elephants.