Guarda Jim Carrey nei panni di Biden che trolla Trump

«Ci sono situazioni nella vita in cui c’è un vincitore e un… perdente». Al Saturday Night Live Jim Carrey ha nuovamente indossato i panni di Joe Biden, questa volta per salire sul podio a fianco della Kamala Harris impersonata da Maya Rudolph, a pochissime ore dal vero discorso della vittoria (e con tanto di fedelissimo tailleur pantalone bianco indossato dalla vice presidente).

Il pubblico e la rete sono impazziti in particolare perché, dopo aver promesso di non gongolare per il risultato, Biden-Carrey l’attore ha usato una battuta-tormentone di Ace Ventura, in cui ripete più volte la parola “loser”.

Alec Baldwin, che nello show interpreta Trump, si è rifiutato di accettare di aver perso e ha proclamato di essere il vincitore, prima di esibirsi in una versione di Macho Man dei Village People al pianoforte.