Guarda il trailer del nuovo ‘Mamma, ho perso l’aereo’

Nella vita tutto torna, pure Mamma, ho perso l’aereo. Il remake del film di Chris Columbus sta arrivando su Disney+.

Al posto di Macaulay Culkin c’è Archie Yates, già apprezzato in Jojo Rabbit di Taika Waititi (2019), e la formula è sempre la stessa: Max Mercer (questo il nome del protagonista), viene lasciato a casa da solo durante le vacanze di Natale, solo che al posto di scartare regali dovrà affrontare i ladri che cercheranno di entrare dentro la sua abitazione.

All’interno del trailer un cameo che vi farà tornare ai 90’s: il poliziotto che si intravede al minuto 0:45 arriva dal film originale ed è Buzz McCallister (sempre interpretato da Devin Ratray). Guardate qui:

C’era davvero bisogno di questo remake? Lo scopriremo il 12 novembre, giorno il cui il film arriverà sulla piattaforma.

Intanto Macaulay Culkin ha tolto ogni dubbio sulla sua partecipazione al progetto scrivendo su Twitter: «Non sono nel reboot. Auguro a tutti buona fortuna».

Hey y'all. Just a heads up since I've been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.

I wish all involved the best of luck though.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021