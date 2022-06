Guarda il primo teaser ufficiale della seconda stagione di Squid Game

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma la sensazione è che manchi davvero poco: Netflix ha pubblicato un breve teaser della seconda stagione di Squid Game, la serie tv sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk e diventata, in breve tempo, un successo mondiale.

“Semaforo rosso… luce verde!”, si legge nel post che Netflix ha pubblicato per il lancio del teaser, che mette in scena una breve animazione di Young-hee, l’iconica bambola che tutti abbiamo conosciuto guardando l’episodio pilota della serie.

Netflix ha poi pubblicato un messaggio che Dong-hyuk ha indirizzato ai fan: «Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Ma ci sono voluti appena 12 giorni affinché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre», ha scritto. «Come showrunner, regista e produttore di Squid Game, un grosso abbraccio ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo».

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM

— Netflix (@netflix) June 12, 2022