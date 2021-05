Guarda il nuovo teaser di ‘Stranger Things’

Sono ancora in corso le riprese della nuova stagione di Stranger Things, la numero 4, per cui pare dovremo aspettare fino al 2022. Oggi però ecco che Netflix ha pubblicato un nuovo teaser, che trovate qui sopra. Il titolo è semplice quanto enigmatico: Undici, stai ascoltando?



Il video arriva a mesi di distanza da quello pubblicato per annunciare il ritorno di Hopper (David Harbour) e sembra essere ambientato proprio nei laboratori dove già in passato erano stati eseguiti gli esprimenti su Undici. L’unica persona che si vede è il Dottor Brenner. Non resta che aspettare per saperne di più.



Il video: