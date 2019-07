‘Gossip Girl’ sta per tornare

Le avventure dei rampolli dell’Upper East Town tornano sugli schermi. Sono infatti stati ordinati 10 nuovi episodi di Gossip Girl, fortunatissima serie andata in onda dal 2007 al 2012. Brutte notizie però se siete fan di Serena, Blair, Chuck e compagnia bella. Le nuove puntate, che dovrebbero vedere la luce durante la primavera del prossimo anno, racconteranno una storia tutta nuova e senza alcun legame con i personaggi creati dalla penna di Cecily von Ziegesar. In 8 anni le cose sono cambiate, e dalle segnalazioni anonime su Whatsapp siamo passati a Instagram e Tik Tok. Tempi incerti per la borghesia di Manhattan.