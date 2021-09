‘Gomorra – La serie’, guarda il trailer della stagione finale

La resa dei conti si avvicina. L’ultima, attesissima stagione di Gomorra debutterà il prossimo 19 novembre su Sky e in streaming su NOW. La data è stata annunciata con il rilascio del trailer ufficiale. Nelle immagini vediamo Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’Immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.



Oltre agli ormai storici protagonisti del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film (tornano pure Ivana Lotito nei panni di Azzurra e Arturo Muselli in quelli di Enzo Sangue Blu), il trailer mostra anche le new entry del finalone: Domenico “Mimmo” Borrelli (‘O Maestrale, il boss di Ponticelli), Tania Garribba (Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale), Carmine Paternoster (‘O Munaciello), Antonio Ferrante (Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo), Nunzia Schiano (la moglie Nunzia).



Girati fra Napoli, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di Gomorra – Stagione finale sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.



Nei giorni scorsi è stato anche reso noto che i primi due episodi della serie verranno proiettati in anteprima, fuori concorso, il 13 ottobre, a CanneSeries, come evento di chiusura del festival.