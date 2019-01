‘Gomorra,’ è uscito il primo teaser trailer della quarta stagione

La quarta stagione di Gomorra arriverà su Sky Atlantic il 29 marzo, sarà composta da 12 episodi e ripartirà da dove si è conclusa la precedente: un motoscafo a largo del Golfo di Napoli, una morte inaspettata, e la solitudine di Genny, protagonista del nuovo trailer che trovate in cima all’articolo. Solo, e sempre più in pericolo, l’erede dei Savastano (Salvatore Esposito) è un sopravvissuto ambizioso, e proverà ad espandere l’influenza della sua famiglia anche a Londra. A Napoli, invece, Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) cercheranno di scalare posizioni nel loro clan.

Nonostante il suo personaggio non sia più in scena, il cast e la troupe di Gomorra non hanno sentito la mancanza di Marco D’Amore: l’attore, infatti, è tornato sul set per dirigere il quinto e il sesto episodio della stagione, e si alternerà Francesca Comencini (regia dei primi quattro episodi e supervisione artistica del progetto), Claudio Cupellini, Ciro Visco ed Enrico Rossi.

La quarta stagione di Gomorra andrà in onda il 29 marzo, in esclusiva su Sky Atlantic.