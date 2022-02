‘Gli Anelli del Potere’: ritorno nella Terra di Mezzo con il primo teaser della serie del ‘Signore degli Anelli’

Si torna nella Terra di Mezzo con il primo teaser di Gli Anelli del Potere, l’attesissima serie di Amazon Prime Video ispirata agli eventi che hanno portato al Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Il primo assaggio è stato presentato in anteprima domenica durante il Super Bowl insieme ad altri first look o trailer di titoli molto attesi come Moon Knight.



“Non ti sei mai chiesto cos’altro c’è là fuori? Ci sono meraviglie in questo mondo al di là del nostro vagabondare”, chiede una voce sulle riprese panoramiche della Contea, dove risiedono gli Hobbit. L’anteprima di un minuto fa poi scorgere il nuovo cast di elfi, nani, umani e mostri che abitano la Terra di Mezzo nella “Seconda Era”, migliaia di anni prima dei fatti raccontati nel Signore degli Anelli.



Gli Anelli del Potere si svolge in “un’era in cui furono forgiati grandi poteri, regni conobbero la gloria e caddero in rovina, eroi improbabili furono messi alla prova, la speranza era appesa ai fili più sottili e uno dei più grandi cattivi che sia mai scaturito dalla penna di Tolkien minacciava di avvolgere tutto il mondo nell’oscurità”, ha detto Amazon Prime Video della serie, la cui prima stagione sarebbe costata 250 milioni di dollari.



“A partire da un periodo di relativa pace, la storia segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, al regno insulare mozzafiato di Númenor, fino ai confini più remoti della mappa, questi regni e personaggi si ritagliano eredità che sopravvivranno molto tempo dopo che se ne saranno andati”.



Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video il 2 settembre.