Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva nei giorni scorsi

Gerry Scotti sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva per complicazioni da Covid. È quanto comunica TPI, il primo ad aver riportato la notizia, il 26 ottobre scorso, della positività del conduttore al coronavirus. Scotti, che si trova da una decina di giorni in ospedale, sarebbe stato spostato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie, ma ora è stato trasferito di nuovo in un altro reparto.

Lo stesso conduttore di Chi vuol esser milionario? aveva comunicato su Instagram di essere positivo al virus, quando si trovava ancora in isolamento a casa: «Volevo essere io a dirvelo. Ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento».