‘Game of Thrones’, una settimana dopo il finale su HBO un doc sull’ultima stagione

Il finale di Game of Thrones andrà in onda il 19 maggio, ma ci sarà un altro appuntamento imperdibile per i fan del drama fantasy più amato della tv. HBO ha annunciato un documentario, Game of Thrones: The Last Watch, in onda il 26 maggio, esattamente una settimana dopo la conclusione del Trono di Spade. Diretto dalla regista Jeanie Finlay e lungo due ore, Last Watch svela il dietro le quinte della stagione finale di GoT, attingendo alle esperienze di Finlay che è stata sul set per un anno.

Il doc “scava nel fango e nel sangue per rivelare le lacrime e i trionfi nella sfida di far vivere il mondo fantastico di Westeros negli studi, nelle infinite distese e pure nei parcheggi dell’Irlanda del Nord”, scrive HBO.

Anche se ovviamente non fa parte della serie in senso stretto, The Last Watch aggiunge altre due ore ai piani di visione della stagione finale dei fan e rivela alcuni dei più grandi segreti del backstage, grazie a “un accesso senza precedenti” al cast e alla troupe che hanno dato in vita i Sette Regni per quasi un decennio.

L’ultima stagione di Game of Thrones è composta da sei episodi per un totale di circa 432 minuti. Le ultime quattro puntate dureranno circa 90 minuti l’una. Gli episodi finali sono diretti dai creatori David Benioff e Dan Weiss. Game of Thrones arriva il 14 aprile.