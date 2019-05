‘Game of Thrones’, nessuno ha odiato il finale più di Jason Momoa

La star di Game of Thrones Jason Momoa ha reso molto chiari i suoi sentimenti sul finale dello show, filmandosi mentre guardava l’episodio e pubblicando i video nelle Stories di Instagram.

L’attore, che ha recitato nella prima stagione come Khal Drogo, si è incazzato quando ha visto Jon Snow pugnalare Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), sua moglie sullo schermo: “Fottiti! Fottiti, stronzo!”, urla Momoa, mentre Snow uccide la Madre dei Draghi. Poi si emoziona mentre Drogon cerca di rianimare il suo corpo senza vita e si arrabbia di nuovo quando il drago se la prende con il Trono di Spade anziché con Jon: “Mi sento perso. Che cazzo, Drogon avrebbe dovuto sciogliere il culo di Snow”.

