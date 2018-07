Game Of Thrones, l’ottava stagione in onda nella prima metà del 2019

Grandi notizie per tutti i fan di Game Of Thrones: finite le riprese, ora manca sempre meno al ritorno della saga scritta da George R.R. Martin.

Una data ufficiale non c’è ancora ma, durante un incontro con la stampa, il capo della programmazione di HBO, Casey Bloys, ha rivelato che i nuovi episodi di GoT andranno in onda nella prima metà del 2019, probabilmente tra marzo e aprile come accaduto per le stagioni dalla prima alla sesta.

Lo stesso Bloys ha poi aggiunto che gli episodi saranno sei, della lunghezza di un’ora circa, al contrario della settima stagione in cui le puntate hanno raggiunto picchi di due ore per la gioia di tutti i fan.

Inoltre, sempre stando alle parole di Bloys, sembra che nei primi mesi del 2019 dovrebbero iniziare le riprese del prequel di Game Of Thrones, che racconterà le origini degli eroi di Westeros e co-sceneggiato da George R.R. Martin, l’autore della saga di romanzi da cui è tratta la serie tv.