Game Of Thrones, la HBO sta preparando un nuovo prequel sui Targaryen

Sarà per il finale di stagione un po’ sottotono, ma la notizia era nell’aria. La HBO avrebbe dato il via libera a un prequel di Game Of Thrones e interamente incentrato sulla storia dei Targaryen, la casata di Daenerys.

Stando a quanto riportato da diversi media statunitensi, tra cui l’Hollywood Reporter, la nuova serie sarà ambienta durante la guerra civile tra Rhaenyra e Aegon Targaryen, con i due fratelli in lotta tra loro per aggiudicarsi la corona dei Sette Regni, trecento anni prima delle battaglie raccontate in Game Thrones.

La trama sarà basata sul libro Fuoco e sangue, ultimo capitolo della saga Le Cronache del ghiaccio e del fuoco ideata da George R. R. Martin. L’episodio pilota sarà scritto da Ryan Condal, mentre sembra che lo stesso Martin sarà produttore esecutivo.

Il prequel è ancora senza titolo, ma è già il secondo spin off che sarà tratto da Game of Thrones. HBO, infatti, sta già producendo un altro prequel, ambientato 5.000 anni prima delle vicende di GOT, creato da Jane Goldman e interpretato, tra gli altri, da Naomi Watts, Naomi Ackie e Jamie Campbell Bower.