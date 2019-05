‘Game of Thrones’ i fan hanno trovato un errore nel finale

Dopo lo “scandalo” del bicchiere di Starbucks dimenticato su uno dei tavoli di Winterfell, i fan di Game of Thrones hanno trovato un altro oggetto “fuori posto” in una delle scene dell’attesissimo finale di serie. Questa volta si tratta di una bottiglia d’acqua, dimenticata vicino a uno dei personaggi principali dello show e prontamente “beccata” dai fan.

ATTENZIONE! Spoiler!

L’errore è al 46° minuto dell’episodio The Iron Throne, nella scena in cui Verme Grigio porta Tyrion di fronte al giudizio dei lord di Westeros. La bottiglia d’acqua è dietro alla gamba di Samwell Tarly, e probabilmente verrà digitalmente rimossa nelle prossime ore.

When the writers just want to get over the show and leave a water bottle in the scene #GameOfThrones #watergate2019 #GameOfThronesFinale #starbuckscup all over again pic.twitter.com/p2faKZulS1

— Amandeep Kaur (@AmandeepKaurA) 20 maggio 2019