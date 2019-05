‘Game of Thrones’, guarda Kit Harington in lacrime per il finale

HBO ha mandato in onda un nuovo documentario sul dietro le quinte della serie fantasy più celebre della tv, Game of Thrones: The Last Watch. Tra le diverse scene in esclusiva, ce n’è una che mostra Kit Harrington mentre piange alla prima lettura del copione dell’episodio finale. In Italia vedremo il doc il 3 giugno su Sky Atlantic (disponibile anche su Sky On Demand e NOW TV).

Lo speciale di due ore contiene una serie di interviste e riprese del cast durante la lettura della sceneggiatura. Una delle clip vede Harrington scoppiare in lacrime quando scopre che il suo personaggio, Jon Snow, pugnala a morte la donna che ama, Daenerys Targaryen (interpretata da Emilia Clarke). Jason Momoa (Khal Drogo) ha reagito così alla sequenza.

Secondo quanto riferito, Harrington si era rifiutato di leggere la sceneggiatura prima del table read, in modo da poter avere una vera reazione emotiva. L’attore si è coperto la faccia e ha iniziato a piangere quando è venuto a conoscenza del destino di Jon Snow. Seduta di fronte a Harrington, Clarke si è rannicchiata scivolando sotto il tavolo e annuendo.

Alcuni fan, ancora contrariati per come è finito lo show, hanno detto che la reazione di Harrington al tavolo è stata migliore di alcune delle scene della stagione finale.

Watching the behind the scenes documentary of Game of Thrones. It's unbelievable. Seeing Kit Harrington's reaction when he found out he was going to kill Daenerys was probably better than season 8 😂#TheLastWatch #GoT — Liam Brady (@Brady15x) 27 maggio 2019