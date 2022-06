‘Game of Thrones’, arriva la serie spin-off su Jon Snow

In attesa, quest’estate, del prequel House of the Dragon, HBO sta lavorando a una serie spin-off su Jon Snow, uno dei personaggi più amati dell’universo di Game of Thrones. È stato The Hollywood Reporter il primo a dare la notizia.

Naturalmente, nei suoi panni tornerà Kit Harington, che riprenderà il racconto delle gesta dell’eroe alcuni anni dopo gli eventi del finale di GoT, che ha deluso moltissimi fan.

Nell’ultima stagione, Snow scopriva la sua vera identità, insieme al fatto che potrebbe dunque essere lui l’erede al Trono di Spade. La serie si concludeva con il suo esilio da Westeros e la fuga nella Foresta Stregata verso una nuova vita.

Secondo le prime indiscrezioni, è possibile che nella serie-sequel tornino altri personaggi amatissimi della saga, come le sorellastre Arya (Maisie Williams) e Sansa Stark (Sophie Turner).

Dopo il successo di Game of Thrones, per la quale ha ricevuto due candidature agli Emmy, Harington ha preso parte a film come La mia vita con John F. Donovan di Xavier Dolan e, più di recente, il cinecomic Marvel The Eternals di Chloé Zhao; ed è stato protagonista di un episodio alla serie antologica di Amazon Modern Love.

Ma tutti lo legano ancora all’icona Jon Snow, il personaggio che gli ha dato la fama e, forse, la sua prigione per sempre.