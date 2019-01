‘Game of Thrones’: annunciata la data dell’ultima, attesissima stagione

HBO lo aveva annunciato con un falso tweet di un dipendente che chiedeva al boss quando sarebbe andata in onda l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. E il capo, come da tradizione di segretezza assoluta, aveva risposto: “Lo saprai prima della premiere del nuovo True Detective domenica”.

E così, subito dopo l’annuncio e la diffusione del teaser, è iniziato il countdown: tra 90 giorni sapremo cosa succederà a Stark e soci. Finalmente il prossimo 14 aprile andrà in onda l’attesissima season finale di Game of Thrones.

Il video mostra Sansa Stark, Arya Stark e Jon Snow che tornano a casa per riunirsi nella cripta di famiglia a Winterfell. Qui si sentono le voci dei genitori di Lyanna Stark, di lady Catelyn Tully e dello stesso Ned, mentre gli eredi di trovano davanti alle loro statue e l’Inverno è arrivato. Il web ovviamente è impazzito davanti alla notizia e alle immagini. L’hashtag per il finale è #ForTheThrone.

Si sa pochissimo del finale della serie più vista, attesa e celebrata della tv: consisterà di sei episodi che, come ha dichiarato il boss di HBO Richard Plepler a Variety, “alzeranno davvero l’asticella”, visto che si tratta di “sei film”.

E anche se il suo show di punta sta finendo, HBO ha diversi progetti ambientati nell’universo di Game of Thrones attualmente in fase di sviluppo. Di uno è già stato sceneggiato il pilot, scritto da Jane Goldman. Si svolge migliaia di anni prima degli eventi della serie e racconta la discesa del mondo dall’età dell’oro degli eroi nella sua ora più buia. E solo una cosa è certa: dagli orripilanti segreti della storia di Westeros alla vera origine degli Estranei, i misteri dell’Est alla leggenda degli Stark, non è la storia che pensiamo di conoscere.