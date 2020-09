Gabriel Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip

L’aveva già anticipato ieri pomeriggio, sul suo profilo Instagram. «Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno….E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”, aveva scritto Gabriel Garko, in un post accompagnato da un selfie davanti alla porta rossa del Grande Fratello Vip.

E ieri sera l’attore, protagonista di fiction Mediaset come L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna, è entrato nella celebre casa per leggere una lettera scritta per l’ex fidanzata Adua Del Vesco, concorrente di questa edizione del GF Vip e conosciuta proprio sul set di una fiction, Non è stato mio figlio,: «Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non le sapessi ma perché lo farò qui e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io».

Adua e Gabriel, un momento emozionante: il passato che torna prorompente… ed esplode in un sentimento incontrollabile. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Zv3rgtYhNg — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

Garko ha proseguito: «Devi prenderti cura della bambina che è dentro di te e capire in quale momento della vita l’hai persa. Io ho ritrovato il bambino dentro di me, il momento in cui l’ho abbandonato e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità. Io al bambino, i momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi. Non farli vedere nemmeno tu alla tua bambina. Il mio bambino si è accorto che non ero felice». E è poi arrivato il momento della rivelazione: «Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella. Il problema non è, quindi, svelare il segreto, perché ormai è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. Dopo anni mi sento libero, ho voglia di vivere la mia vita con te come amica. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà».

Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano, Gabriel. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

Quando Alfonso Signorini ha provato a incalzarlo, Garko ha risposto: «Lo devo spiegare proprio a te? Non mi sembra il luogo adatto. Non credo ci sia bisogno di tante spiegazioni, siamo nel 2020».

L’attore non ha detto altro (con tutta probabilità lo farà oggi pomeriggio a Verissimo), ma pare abbastanza scontato che sia tutto legato al cosiddetto Ares Gate, scoppiato proprio qualche giorno fa quando, nella casa del Grande Fratello, Adua Del Vesco parlava con Massimiliano Morra di presunte manipolazioni da parte della società di produzione Ares Gate, che li rappresentava entrambi (ne abbiamo parlato qui).