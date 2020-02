‘Friends’ torna in tv con un nuovo episodio

Una reunion attesa da anni, tanto che il ritorno insieme di Joey, Chandler, Monica, Ross e Rachel ha raggiunto livelli di hype paragonabili a quelli di un ritorno sul palco dei Led Zeppelin o dei Pink Floyd. Ma attenzione perché, stando a quanto riporta Deadline, il momento è finalmente giunto. Sembra che Friends ritornerà sullo schermo, anche se solo per un episodio speciale che andrà in onda sul canale HBO Max. Attualmente non è ancora stata diffusa una data.

A quanto scritto dalla testata statunitense, tutti gli attori del cast originale – ovvero Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry – avrebbero firmato un accordo con la Warner Bros per una puntata della durata di un’ora. Le cifre si aggirerebbero tra i 3 e i 4 milioni di dollari, a testa. L’episodio, inoltre, sarà ideato anche da Marta Kauffman e David Crane, creatori della serie originale.

Big news coming… — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

La notizia arriva dopo i primi indizi diffusi sui social da Matthew Perry, che su Twitter aveva scritto “grandi notizie in arrivo”, scatenando le speculazioni dei fan riguardo al ritorno di una sit-com tra le più amate di sempre. Rumors già in precedenza alimentati da Jennifer Aniston, che durante un’intervista andato in onda durante lo show di Ellen DeGeneres aveva parlato di un possibile ritorno della serie, alludendo al fatto di essere al lavoro su qualcosa insieme agli altri membri del cast.