‘Friends’ lascia Netflix nel 2020

Dopo quasi cinque anni, Friends non sarà più su Netflix. E, sfortunatamente, sembra molto più di “una pausa”.

L’amatissima sitcom, che quest’anno compie 25 anni, lascerà il servizio nei primi mesi del 2020, in una data non meglio specificata. Secondo Variety, in primavera HBO lancerà la sua piattaforma, HBO Max, con 10mila ore di contenuti sotto l’egida di WarnerMedia. Questo significa che il nuovo competitor revocherà le licenze per molti titoli che erano disponibili su vari servizi.

In ballo ci sono altri titoli importanti come Willy, il principe di Bel-Air e Pretty Little Liars. Inoltre la piattaforma combinerà originali di HBO con contenuti da CW, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Turner Classic Movies, CNN, TNT, TBS, TruTV e Looney Tunes. Per l’accordo con CW, tutti gli show saranno disponibili in streaming su HBO Max 30 giorni prima della data di trasmissione sul canale. HBO Max ha annunciato accordi di produzione cinematografica con Reese Witherspoon e Greg Berlanti, che produrranno rispettivamente due e quattro film.

HBO Max non ha ancora annunciato una data di lancio o un prezzo e non ha nemmeno spiegato in che modo si distinguerà da HBO Go, anche se il Washington Post ha ipotizzato che potrebbe essere intorno ai 16-17 dollari al mese e fare parte di un unico pacchetto con Cinemax.

Friends avrebbe dovuto lasciare Netflix all’inizio del 2019, ma il putiferio su Internet ha incoraggiato la piattaforma a fare un accordo da 100 milioni di dollari per mantenere le avventure di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey a disposizione degli abbonati per un altro anno.