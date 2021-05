‘Friends’, la reunion andrà in onda in Italia: ecco come vederla

Finalmente, dopo l’incredibile hype generato dall’ultimo trailer, il 27 maggio Friends: The Reunion andrà in onda. La puntata speciale, rinviata più volte causa pandemia, rivedrà Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sul palco dello Stage 24 dei Warner Bros. Studios, nei ruoli che li hanno resi delle star mondiali.

Ma quando potremo vedere la puntata speciale in Italia? Non ci sarà da attendere molto, perché Sky e NOW Tv hanno appena annunciato la messa in onda in contemporanea e in prima TV assoluta dell’episodio, che quindi sarà disponibile nel nostro paese proprio il 27 maggio.

Friends: The Reunion non è un vero nuovo episodio dello show, ma una sorta di intervista-backstage ai personaggi 15 anni dopo il finale. Insieme a loro una lista impressionante di ospiti: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.