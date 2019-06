‘Friends’, Jennifer Aniston è pronta per un ritorno della sitcom

Jennifer Aniston ha parlato delle possibilità di una reunion di Friends – e si tratta di una delle poche notizie positive sull’eventualità di un ritorno dello show.

L’iconica sitcom ha mandato in onda il suo ultimo episodio nel 2004, e le possibilità di una ripresa sono sembrate sempre più scarse negli anni successivi. Dopo il successo dell’arrivo della serie su Netflix, a marzo la co-creatrice Marta Kauffman, in un’intervista a Rolling Stone, ha detto che una reunion avrebbe solo “deluso” i fan.

Ma ospite da Ellen, la Aniston si è rifiutata di escludere la prospettiva di un ritorno. “Ohhhkay. Perché no? Sai cosa?”, ha detto “Io lo farei … Le ragazze pure. E i ragazzi anche, ne sono sicura. Potrebbe succedere di tutto”. I suoi commenti sono in netto contrasto con quelli di Lisa Kudrow, che aveva descritto la prospettiva di una reunion come “triste”.

Kudrow, che interpretava Phoebe Buffay, ha dichiarato: “Si trattava di persone tra i venti e i trent’anni. Lo show non riguarda persone sui quaranta, cinquanta. E se i personaggi hanno gli stessi problemi, è solo triste”. Anche David Schwimmer in precedenza aveva ammesso: “Non so se voglio vederci con le stampelle e le badanti”.