‘Friends’, guarda il trailer della reunion

Li seguiamo mentre rivedono il set o ricordano la prima lettura del copione, mentre passeggiano per l’appartamento di Monica e Rachel e quello di Joey e Chandler e, ovviamente, tornano su uno dei cavalli di battaglia dello show: la “pausa” nella relazione tra Ross e Rachel.



Dopo il breve teaser della scorsa settimana, ecco finalmente il trailer di Friends: The Reunion, che alimenta ulteriormente l’hype generale in attesa del 27 maggio, data in cui lo speciale andrà in onda su HBO Max (in Italia al momento non è ancora dato sapere).



La reunion, rinviata più volta a causa dell’emergenza Covid, vede Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer che tornare allo Stage 24 dei Warner Bros. Studios a Burbank per una celebrazione senza copione dell’iconica serie.



«Andai dai produttori del progetto a cui stavo lavorando, e loro mi dissero: Friends non farà di te una star», dice ad un certo punto la Aniston, scatenando le risate dei colleghi.



Il cast di guest star dello speciale (diretto da Ben Winston, che è anche produttore esecutivo insieme a Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane) include David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Sui social i fan hanno notato (e scherzato) sull’assenza di uno dei preferiti personaggio ricorrenti delle ultime stagione dello show. Paul Rudd.