‘Friends’: ecco quando andrà in onda la reunion

La pandemia aveva rallentato le cose ma finalmente ci siamo: il cast della serie più famosa del mondo, Friends, sta finalmente per riunirsi con uno speciale su HBO Max. L’annuncio è stato fatto dagli attori su Instagram, e un video è stato pubblicato anche sul canale YouTube della rete:







Non resta che aspettare il 27 maggio per rivedere finalmente Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc sul set originale della sitcom, lo Stage 24 negli studi di Warner Bros. a Burbank.



Tra gli ospiti confermati David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Manca poco.