Dopo giorni di rumour, è ufficiale: Francesca Michielin sarà la conduttrice di X Factor 2022.

A dieci anni dalla vittoria nel talent, la cantautrice torna in una nuova veste sul palco dello show “made in Sky”. L’annuncio è arrivato sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino per X Factor nell’edizione che poi la vide vincitrice.

Dopo i successi come cantante e autrice, il debutto da direttrice d’orchestra all’ultimo Festival di Sanremo con Emma Marrone e il quello da scrittrice con il romanzo Il cuore è un organo, Michielin si era già messa alla prova come volto tv alla guida del programma Effetto Terra, sempre su Sky.

L’esordio come conduttrice di X Factor 2022 avverrà il 4 giugno, quando all’Allianz Cloud di Milano partiranno le Audition, che quest’anno torneranno a essere un evento con il pubblico in presenza.

Insieme a lei, debutterà anche la nuova giuria dello show, formata, come annunciato nelle scorse settimane, da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Michielin raccoglie il testimone da Alessandro Cattelan, storico conduttore del talent, e di Ludovico Tersigni, che ha condotto l’edizione del 2021 dello show.

Qui l’annuncio di Francesca Michielin su Instagram: