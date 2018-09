‘Florence’, le prime immagini della serie di Matteo Renzi

È stato pubblicato il primo trailer di Florence, il film documentario realizzato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi incentrato sulla storia e sulle bellezze artistiche della sua città Firenze, di cui è stato sindaco dal 2009 al 2014.

Il film, girato durante il mese di agosto, verrà trasmesso in otto puntate probabilmente durante l’autunno. Attualmente non è ancora stata rivelata una data d’uscita ufficiale dato che non è stato raggiunto un accordo tra Mediaset e Lucio Presta, il produttore di Florence. La rete, infatti, vorrebbe trasmettere le puntate in prima serata mentre la produzione avrebbe pensato la docufiction per la seconda serata.