Fiorello: «Faccio Sanremo e chiudo la carriera»

«Faccio Sanremo, come va va e chiudo la carriera». Lo ha detto Fiorello in coda a una conversazione su Instagram con Amadeus. Non è un piano definito, ma un’idea che gli è venuta apparentemente sul momento. «Largo ai giovani, me ne vado, chiudo e basta».

Nella conversazione di una quarantina di minuti, Fiorello e Amadeus toccano il tema Sanremo e la possibilità di collaborare nuovamente assieme per il festival del 2021. Nelle scorse settimane, Amadeus ha detto che sta lavorando all’idea di fare il bis dopo il successo di quest’anno e nella chiacchierata con Fiorello i due fantasticano su chi potrebbero portare, da Vasco Rossi alla reunion degli Oasis al ritorno di Bugo e Morgan.

Quando Amadeus si scollega, Fiorello fa un minuto di pausa. Ha l’aria pensosa. «È pesante, te ne dicono di tutti i colori. Ti misurano le parole e le battute che fai. Non ho il carattere giusto per fare queste cose». Eppure, dice, l’amico «mi convincerà pure quest’anno».

«Potrebbe essere la mia ultima cosa. Mi è venuta un’idea adesso. Sì, è una bella idea, ecco. Faccio Sanremo, come va va e chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni, ho già avuto troppo, largo ai giovani e io me e vado, chiudo e basta. È una bella cosa». Riflessione seria o provocazione?