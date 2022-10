Fermi tutti: c’è il trailer della quarta stagione di ‘Boris’

Fermi tutti: c’è il trailer di Boris 4. La quarta stagione già attesissima della serie cult arriverà su Disney+ a partire dal 26 ottobre.

Diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, vede tornare nel cast praticamente tutti i volti storici più alcune new entry: Valerio Aprea, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Carolina Crescentini, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino, Edoardo Pesce, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi e Giorgio Tirabassi.

Questa la sinossi: Sono passati più di dieci anni e tutto è cambiato. La morente tv generalista – con i suoi medici buoni e le paternali contro la droga – è ancora più morente e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una Piattaforma globale. La serie che René deve girare stavolta è Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle. Che non solo vestirà i panni del protagonista, notoriamente morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production). Stanis l’ha fondata con Corinna, che da qualche anno è anche sua moglie…

Ecco il trailer: