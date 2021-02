‘Fate: The Winx Saga’ accusata di white-washing: le attrici rispondono

Fate: The Winx Saga, la serie tratta dal cartoon “made in Italy” di Iginio Straffi attualmente tra i titoli più visti su Netflix, è stata accusata di white-washing. La polemica è sorta dal momento in cui è stato diffuso il primo trailer, ma ora che la serie è disponibile in tutto il mondo sta crescendo sui social.

Sono due le fatine “sbiancate” rispetto ai personaggi originali: Musa, che nel cartone animato è visibilmente asiatica, ora è caucasica (la interpreta Elisha Applebaum); mentre Flora, la “quota latina” del cartoon, è stata sostituita da una cugina – altrettanto caucasica – di nome Terra (che ha il volto di Eliot Salt).

Ora sono le giovani attrici a parlare della polemica in corso. «È brutto vedere i fan lamentarsi del casting della serie», dice Elisha Applebaum. «Io non sono stata coinvolta in quel processo, spero solo che quello che hanno visto e il modo in cui io ho interpretato Musa sia loro piaciuto. Ho visto tanti commenti positivi, penso che gli spettatori abbiano una grande apertura mentale, e mi auguro che continuino ad apprezzare il nostro lavoro».

«Penso sia molto importante poter vedere Terra e Flora insieme», aggiunge Eliot Salt. «Se ci sarà una seconda stagione, spero che ciò accada. Il dibattito attorno a questi argomenti è necessario, sono felice che si parli di tutto questo».

«Ci potrebbe essere una dose maggiore di diversity», dichiara invece la collega Precious Mustapha, che veste i panni della black Aisha. «Ho sempre cercato sullo schermo persone come me. L’industria ha capito che c’è bisogno di maggiore diversità, ma ovviamente non è abbastanza, c’è ancora molto lavoro da fare. L’augurio è che la seconda stagione possa migliorare in questo senso».